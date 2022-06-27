28-летний житель Костюковичей хотел вылечить знакомую от бессонницы наркотиками

Лекарство от бессонницы оказалось наркотиком. К такому выводу пришли эксперты после проведенных проверок. Осужден 28-летний житель Костюковичей. Но обо всем по порядку. Началось с того, что мужчина был в гостях у своей знакомой, компания из 4 человек устроила застолье. В какой-то момент хозяйка решила поделиться с товарищами своей проблемой, мол, мучает бессонница. Фигурант предложил свое лекарство. Мужчина достал бутылку из-под пива и налил даме некую жидкость, якобы действенный препарат. Женщина приятелю доверилась и выпила лекарство. Но эффект оказался неожиданным, хозяйке жилища стало плохо, и она вызвала медиков. В больнице врачи диагностировали не только алкогольное, но и наркотическое опьянение. Позже дома у пострадавшей были изъяты различные следы, в том числе остатки жидкости.