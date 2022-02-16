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29-летний житель Минского района похитил из банкомата забытую карту

Мужчина похитил из банкомата забытую карту. Как только женщина заметила, что с ее счета списаны деньги, обратилась в милицию. Как пояснила потерпевшая, она снимала деньги и забыла забрать свою банковскую карту. Этим воспользовался 29-летний житель Минского района. Мужчина присвоил ценный пластик себе и в дальнейшем расплачивался им за товары в магазинах.

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