29-летний житель Минского района похитил из банкомата забытую карту

Мужчина похитил из банкомата забытую карту. Как только женщина заметила, что с ее счета списаны деньги, обратилась в милицию. Как пояснила потерпевшая, она снимала деньги и забыла забрать свою банковскую карту. Этим воспользовался 29-летний житель Минского района. Мужчина присвоил ценный пластик себе и в дальнейшем расплачивался им за товары в магазинах.