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2,5 тонны мяса перевозили с нарушением санитарных норм из Лидского района в Минский
Две с половиной тонны мяса перевозили из Лидского района в Минский с нарушением санитарных норм. Транспортировка груза была прервана оперативниками службы БЭП. Как рассказал водитель, перевезти мясо его попросила некая жительница Минского района. При этом выполнять все необходимые условия транспортировки шофер не стал. В ходе проверки установлены нарушения ветеринарно-санитарных, зоотехнических, зоогигиенических требований и процедур при транспортировке мясной продукции. Материалы проверки переданы в районную ветеринарную станцию.
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