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2,7 промилле алкоголя в крови водителя. СК озвучил данные уголовного дела о крупном ДТП в Верхнедвинском районе

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