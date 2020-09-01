3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
2 парней задержали в столице, когда те делали закладки с наркотиками
Больше 200 граммов психотропа. Когда мечтаешь стать бизнесменом, но стартап выбрал неудачный. 2 парней задержали в столице, когда те делали закладки с наркотиками. Оба фигуранта в возрасте 21 года. По всей видимости, парни хотели стать успешным коммерсантами. Но теперь поделиться своим бизнес-планом им предстоит с милиционерами. При себе у задержанных стражи порядка обнаружили 57 закладок, часть дурмана была спрятана в тайниках. Еще несколько пакетов с психотропом оперативники нашли в жилище фигурантов. Там же были упаковки, весы, изолента. По данным правоохранителей, работали молодые люди на интернет-магазин.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов