Больше 200 граммов психотропа. Когда мечтаешь стать бизнесменом, но стартап выбрал неудачный. 2 парней задержали в столице, когда те делали закладки с наркотиками. Оба фигуранта в возрасте 21 года. По всей видимости, парни хотели стать успешным коммерсантами. Но теперь поделиться своим бизнес-планом им предстоит с милиционерами. При себе у задержанных стражи порядка обнаружили 57 закладок, часть дурмана была спрятана в тайниках. Еще несколько пакетов с психотропом оперативники нашли в жилище фигурантов. Там же были упаковки, весы, изолента. По данным правоохранителей, работали молодые люди на интернет-магазин.