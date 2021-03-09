2 студентов, которые работали закладчиками, задержали столичные сотрудники наркоконтроля

2 студентов, которые работали закладчиками психотропов, задержали столичные сотрудники наркоконтроля. Взяли молодых людей с поличным. Территориально сбытчики охватывали Минск и область. По оперативной информации, двое студентов столичных учреждений образования работали на интернет-шоп по продаже запрещенных веществ около месяца. Выполняли роль закладчиков. Забирали парни крупные партии с дурманами, а потом оставляли в тайниках расфасованные свертки с психотропами.