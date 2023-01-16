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300 долларов за молчание - коллекционер интимных фото занялся вымогательством
300 долларов за интимные фото. Такую цену назначил за свой эксклюзивный архив онлайн знакомый жительницы Узды. Мужчина сделал несколько скриншотов сохраненной переписки и написал знакомой обладательницы откровенных фото. Собеседник пояснил, что, если ее приятельница не хочет чтобы фотографии, коих у него в достатке, стали достоянием общественности, ей нужно перевести на его счет 300 долларов. Как выяснилось, ранее пара общалась в интернете и делились пикантными снимками. В итоге женщина сообщила о вымогательстве в милицию. Коллекционер чужих фото был задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".
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