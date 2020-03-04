300 тысяч рублей за 5 лет - такова сумма неуплаты налогов одной столичной СТО

Махинации вскрыли оперативники финансовой милиции во время проверки. Выяснилось, что в бухгалтерском учете не отражалась большая часть выручки. Как итог - станция технического обслуживания недоплатила в бюджет довольно внушительную сумму. В ДФР такие действия расценивают как уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.