Ушел в нирвану, но быстро пришлось вернуться. 30-летний парень напал на автомобиль правоохранителей в Минске. Как оказалось, всему виной - наркотики. На улице Авангардной молодой человек подошел к служебной машине и несколько раз ударил транспорт. На требования сотрудников остановиться дебошир не реагировал. Его доставили в милицию. В личных вещах у задержанного оперативники обнаружили некий фрагмент бумаги, похожий на марку. На которой в ходе экспертизы нашли наркотик- ЛСД. По версии задержанного, наркотики он употребляет последние два года. И в тот день вновь решил уйти в нирвану. Но что-то в итоге пошло не так.