30 тонн соломы спасли от огня пожарные Лиды

Бойцы МЧС работали в поле вблизи улицы Гастелло. По приезду наблюдалось открытое горение шести рулонов соломы в трех метрах от основного большого стога. На ликвидацию спасателям потребовалось около 20 минут. Огнем уничтожено 1,5 тонны соломы, но спасено гораздо больше. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.