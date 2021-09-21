32-летний гомельчанин в десятый раз стал фигурантом уголовного дела

Попытка номер 10. В Гомеле 32-летний парень в десятый раз становится фигурантом уголовного дела. До этого он был судим 9 раз за кражи. И вновь пошел на дело. Накануне в одном из торговых центров Гомеля сработал тревожный сигнал в магазине косметики. На место сразу выехали оперативники. Представители службы безопасности торгового объекта сами попытались задержать жулика. Однако последнему удалось бежать, но не далеко, у выхода его уже ждали.