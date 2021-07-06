32 тысячи рублей ущерба - директор частной фирмы обманул Могилевскую епархию

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием он завладел деньгами на сумму более 32 тыс. рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению, в основном использовал их на личные нужды.

Артем Горбач, начальник отдела УБЭП УВД Могилевской области