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32 тысячи рублей ущерба - директор частной фирмы обманул Могилевскую епархию
32 тысячи рублей ущерба -директор частной фирмы обманул Могилевскую епархию. Минувшей осенью 43-летний руководитель строительной фирмы заключил договор на возведение лестницы, ведущей к святому источнику у монастыря вблизи Мстиславля. Вскоре мужчина прекратил строительство, при этом освоив все деньги. Прокуратурой возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием он завладел деньгами на сумму более 32 тыс. рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению, в основном использовал их на личные нужды.
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