В авто жителя Барановичей обнаружили 350 л спиртного - владелец уверял, что вся продукция для личного пользования

Внимание дорожной милиции привлек автомобиль Mercedes, в машине не были включены фары ближнего света (сейчас проходит акция "Внимание, дети"). В ходе осмотра авто оказалось, что там целое хранилище горячительных напитков - 70 канистр по 5 литров. Груз на сумму порядка 1000 рублей. Владелец автомобиля уверял, что вся продукция для личного пользования. В отношении местного жителя составили административный протокол.