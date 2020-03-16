35 килограммов навсая и 3 килограмма снюса изъяли правоохранители в Жлобине

Стражи порядка раскрыли работу двух крупных дилеров некурительного табака. Сначала оперативники пришли к 27-летнему местному жителю. Официально он безработный. У мужчины нашли пакеты с насваем, общий вес порядка 19 килограммов. Хранил он продукцию в холодильнике. У второго молодого человека было обнаружено 16 килограммов насвая и 3 килограмма снюса. По данным милиции, изъятый запрещенный товар можно было расфасовать более чем на полторы тысячи доз и получить за это не менее 4 тысяч рублей незаконного дохода. В первом случае составлен административный протокол. По второму факту проводится проверка.



