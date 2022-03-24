35-летний минчанин ударил ногой по багажнику чужого авто

Причина проступка неочевидная, результат ожидаемый - уголовное преследование за хулиганство. 35-летний минчанин отдыхал в увеселительном заведении. По дороге домой начались приключения, почему-то досталось чужому авто - фигурант ударил ногой по багажнику. Естественно, хозяину машины это не понравилось, в итоге милиция задержала подозреваемого. Известно, что ранее в поле зрения правоохранителей мужчина не попадал.