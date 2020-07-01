36-летний житель Барановичей похитил 150 метров рельсов

По пути наименьшего сопротивления пошел 36-летний житель Барановичей и похитил 150 метров рельсов. Такой версии придерживаются в милиции. С заявлением к правоохранителям обратился директор одного из предприятий - он сказал, что во время с территории незавершенного стройобъекта пропали материалы, ущерб оценивается более чем в 2 тысячи 200 рублей. Сотрудники уголовного розыска разобрались с вопросом и выяснили, что хищение совершил местный житель, который решил таким образом заработать. Мужчина забирал рельсы частями в течение нескольких месяцев. Затем разрезал их при помощи автогена и продавал ничего не подозревающим покупателям. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.