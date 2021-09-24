36-летняя жительница Орши приревновала и пошла с ножом на школьницу 14 лет

Приревновала и пошла с ножом на школьницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между двумя жительницами - Орши 36 и 14 лет. Известно, что ссора возникла на почве ревности. Старшая из соперниц была влюблена в 16-летнего парня. Но, несмотря на внимание более опытной дамы, молодой человек стал проявлять интерес к сверстнице. Узнав об этом, ревнивица отправилась к школьнице на разговор. Беседа быстро переросла в перепалку. В результате женщина достала из сумочки нож и ударила им школьницу в ягодицу.