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38 кг или 0,5 га - в Браславском районе обнаружили целое поле мака

С начала лета и до середины сентября в Беларуси проходит специальная операция "Мак" - уже есть первые результаты. В Браславском районе обнаружили поле площадью 0,5 га, на котором рос наркотический цветок. Общая масса запрещенного растения составила 38 кг. Весь урожай сожгли.

Всего в Браславском районе за неделю было выявлено 9 фактов незаконного выращивания мака. По состоянию на 7 июня, общая масса уничтоженных растений мака составляет почти 65 кг.

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