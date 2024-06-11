38 кг или 0,5 га - в Браславском районе обнаружили целое поле мака

С начала лета и до середины сентября в Беларуси проходит специальная операция "Мак" - уже есть первые результаты. В Браславском районе обнаружили поле площадью 0,5 га, на котором рос наркотический цветок. Общая масса запрещенного растения составила 38 кг. Весь урожай сожгли.