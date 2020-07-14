38-летний минчанин варил опий в квартире

Только свежие продукты использовал на своей наркокухне неработающий 38-летний минчанин, когда варил опий. Проверила это и оценила милиция. По сообщению наркоконтроля, это был мониторинг квартир с неблагополучной репутацией. В одной из них на столе в кухне у хозяина оперативники и нашли порезанные цвета мака, а на плите стояла кастрюля с готовящимися ингредиентами. Как пояснил мужчина, растение он нашел на одном из полей под Минском, сорвал и планировал приготовить дозу наркотика для личного употребления.