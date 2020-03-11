38-летний житель Витебска совершил кражу в церкви

Во время службы он зашел в гардероб и обыскал вещи прихожан. В одной из курток злоумышленник нашел 400 рублей. Прихватив добычу с собой, жулик скрылся. Однако уйти незамеченным не получилось. Подозреваемый был задержан по горячим следам.