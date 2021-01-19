39-летний житель Гомеля подыскивал женщин для занятия проституцией

Представлялся благодетелем, а, по сути, был вербовщиком и сутенером. Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Гомеля, который подыскивал женщин для занятия проституцией. Мужчина знакомился с девушками, к примеру, одна из них работала продавцом в магазине, помогал решить бытовые вопросы, обновить гардероб, привести себя в порядок в косметических салонах и предлагал хорошо устроиться в жизни. Девушек отправлял преимущественно в Китай под благовидными предлогами - эскорт-сопровождение или в караоке-бар. На самом деле дамы вынуждены были оказывать интимные услуги. По данным следствия, для убеждения использовались также методы психологического и физического насилия.