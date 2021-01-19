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39-летний житель Гомеля подыскивал женщин для занятия проституцией
Представлялся благодетелем, а, по сути, был вербовщиком и сутенером. Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Гомеля, который подыскивал женщин для занятия проституцией. Мужчина знакомился с девушками, к примеру, одна из них работала продавцом в магазине, помогал решить бытовые вопросы, обновить гардероб, привести себя в порядок в косметических салонах и предлагал хорошо устроиться в жизни. Девушек отправлял преимущественно в Китай под благовидными предлогами - эскорт-сопровождение или в караоке-бар. На самом деле дамы вынуждены были оказывать интимные услуги. По данным следствия, для убеждения использовались также методы психологического и физического насилия.
В июне 2020 года мужчина планировал отправить белорусок для оказания сексуальных услуг в Турцию, однако в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители предотвратили выезд девушек за рубеж, а его задержали".
Правоохранители выяснили, что за весь период использования трех девушек обвиняемый получил преступный доход не менее 20 тысяч рублей.Известно, что ранее мужчина уже был судим за изнасилование, организацию занятия проституцией и грабеж.Сейчас он обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса. Следователи изучили электронные платежи, допросили потерпевших и свидетелей, в том числе женщин, которых он пытался завербовать. Вскоре дело планируется рассмотреть в суде.
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