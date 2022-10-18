3 200 рублей за ложное сообщение об опасности

Приговор суда услышал житель Наровлянского района, который "заминировал" здание ГАИ после провального экзамена в автошколе. Напомним, сообщение об опасности поступило в милицию Мозыря в конце июля. Тревога оказалась ложной, а вот наказание для 19-летнего фигуранта - вполне реальное. Подозреваемого задержали сотрудники милиции при поддержке СОБРа уже на следующий день после звонка.