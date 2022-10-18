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3 200 рублей за ложное сообщение об опасности

Приговор суда услышал житель Наровлянского района, который "заминировал" здание ГАИ после провального экзамена в автошколе. Напомним, сообщение об опасности поступило в милицию Мозыря в конце июля. Тревога оказалась ложной, а вот наказание для 19-летнего фигуранта - вполне реальное. Подозреваемого задержали сотрудники милиции при поддержке СОБРа уже на следующий день после звонка.

За заведомо ложное сообщение об опасности суд Мозырского района назначил обвиняемому выплатить крупный штраф - 3 200 рублей.

Фото: pixabay

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