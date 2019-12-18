400 граммов марихуаны изъяли оперативники в Мядельском районе

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны три человека - уроженцы Дагестана, Таджикистана и Беларуси. Пакет с коноплей был обнаружен по месту жительства одного из подозреваемых. По информации бойцов наркоконтроля, партия предназначалась для продажи в Минске и столичной области. Сейчас задержанные находятся в районном изоляторе.





