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400 тыс. долларов незаконного дохода, несколько десятков потерпевших - подробности дела "серого" риелтора
Порядка 400 тысяч долларов незаконного дохода, несколько десятков потерпевших - следствие поделилось подробностями дела "серого" риелтора. Его действия квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Фигурант уже под стражей. По данным следствия, свою деятельность мужчина вел с 2011 по 2020. За это время ему удалось обмануть не менее 25 человек. В некоторых случаях аферист находил владельцев жилья в столице. Чаще личностей асоциальных или пожилых людей, в том числе инвалидов или в прошлом воспитанников интернатов. Потенциальных жертв убеждал продать апартаменты в Минске и приобрести за городом меньшие по метражу, цена ниже, а остаток, конечно, останется хозяину квадратных метров. Увы, эта схема актуальна была лишь на словах.
Незаконную выручку фигурант тратил на свои нужны, в том числе оставлял в игорных заведениях. Следователи полагают, что пострадавших от действий этого человека может быть больше.
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