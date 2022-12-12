В Беларуси ликвидируют последствия сильного снегопада и ледяного дождя. По данным Белэнерго, 426 населенных пунктов были обесточены в результате снегопада. Больше всего - в Минской области. Целый день ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Задействованы свыше 340 человек и 130 единиц техники.