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426 населенных пунктов были обесточены в результате снегопада

В Беларуси ликвидируют последствия сильного снегопада и ледяного дождя. По данным Белэнерго, 426 населенных пунктов были обесточены в результате снегопада. Больше всего - в Минской области. Целый день ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Задействованы свыше 340 человек и 130 единиц техники.

За минувшие снежные дни от последствий непогоды за помощью к медикам обратились около 2 тысяч человек, свидетельствуют данные Минздрава. Продолжит Алена Лешкевич (подробности в видео).

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