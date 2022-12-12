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426 населенных пунктов были обесточены в результате снегопада
В Беларуси ликвидируют последствия сильного снегопада и ледяного дождя. По данным Белэнерго, 426 населенных пунктов были обесточены в результате снегопада. Больше всего - в Минской области. Целый день ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Задействованы свыше 340 человек и 130 единиц техники.
За минувшие снежные дни от последствий непогоды за помощью к медикам обратились около 2 тысяч человек, свидетельствуют данные Минздрава. Продолжит Алена Лешкевич (подробности в видео).
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