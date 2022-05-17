42-летний уроженец Гомеля работал на телефонных мошенников

Задержан очередной курьер, который работал на телефонных мошенников. По информации СК, 10 мая 73-летняя пенсионерка передала неизвестному мужчине 1500 долларов якобы на лечение попавшей в ДТП внучке. Уже в скором времени курьера задержали. Им оказался 42-летний уроженец Гомеля. Мужчину взяли с поличным: в тот день он забрал у пенсионера более 6 тысяч долларов и уже направлялся в банк, чтобы перевести деньги кураторам. Задержанный рассказал, что нашел в Telegram-канале предложение о работе. Получая от работодателя адреса, фигурант забирал у пенсионеров деньги. Подозреваемый - директор строительной фирмы и ранее судим. С его слов, на такой преступный промысел его толкнуло трудное материальное положение.