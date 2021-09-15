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43-летний педофил выманивал у детей интимные фото, а затем шантажировал

Выманивал у детей интимные фото, а затем шантажировал. За 6 лет от действий педофила пострадали 26 девочек. По данным СК, 43-летний житель Минска вел активную переписку с несовершеннолетними в одной из социальных сетей от имени подростка. Знакомился со школьницами 9-14 лет и под различными предлогами уговаривал прислать интимные фото. Если ему отказывали, то угрожал отправить переписку родственникам и знакомым жертвы. Изображения детей подозреваемый коллекционировал и обменивался ими с единомышленниками.

Таким образом от действий педофила пострадало 26 малолетних девочек. По результатам расследования, действия мужчины квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ч. 3 ст.167 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего"); ч.2 ст.170 ("Понуждение к действиям сексуального характера"); ч.3 ст.343-1 ("Изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего"). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дмитрий Герасименя, начальник Ленинского (г. Минска) районного отдела СК

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