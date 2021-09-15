43-летний педофил выманивал у детей интимные фото, а затем шантажировал

Выманивал у детей интимные фото, а затем шантажировал. За 6 лет от действий педофила пострадали 26 девочек. По данным СК, 43-летний житель Минска вел активную переписку с несовершеннолетними в одной из социальных сетей от имени подростка. Знакомился со школьницами 9-14 лет и под различными предлогами уговаривал прислать интимные фото. Если ему отказывали, то угрожал отправить переписку родственникам и знакомым жертвы. Изображения детей подозреваемый коллекционировал и обменивался ими с единомышленниками.