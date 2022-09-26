43-летняя главный бухгалтер сельхозпредприятия в Крупском районе скрывала падеж крупного рогатого скота

Крупные махинации выявили борцы с экономическими преступлениями в Крупском районе. Подозревается, что 43-летняя главный бухгалтер одного из сельхозпредприятий скрывала падеж крупного рогатого скота. По данным милиции, с января по ноябрь 2021 года она давала указания подчиненным вносить заведомо ложные сведения в отчетную документацию. Чтобы замаскировать проблемные вопросы, составлялись фиктивные накладные, по которым скот якобы продавали работникам. Уже известно о падеже 23 голов крупного рогатого скота. За превышение власти или служебных полномочий в отношении главного бухгалтера прокуратурой района возбуждено уголовное дело.