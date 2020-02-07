44 кило мяса и 17 упаковок кассет для бритья в топливном баке спрятала от таможенного контроля жительница Барановичей. Сообщается, что женщина возвращалась из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Брест». Для пересечения границы она выбрала зеленый коридор, тем самым заявив, что товаров для декларирования нет. В салон “ауди” барышня положила продукты питания, которые не превышали нормы ввоза. По предварительной оценке, общая стоимость сокрытого груза составила 1300 рублей. К слову, автоледи за последний месяц пересекала рубеж по несколько раз на неделю. В отношении нарушительницы стартовал административный процесс.



