45-летний минчанин выбрасывал вещи из окна квартиры и повредил соседские авто

Утром 17 апреля в милицию стали поступать звонки от автовладельцев, их машины были повреждены. Сигналы от жителей домов, расположенных вблизи дома 51 по проспекту Победителей. Люди сообщали о поврежденных машинах и разбросанных по двору вещах - от книг до мебели.