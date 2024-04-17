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45-летний минчанин выбрасывал вещи из окна квартиры и повредил соседские авто

Утром 17 апреля в милицию стали поступать звонки от автовладельцев, их машины были повреждены. Сигналы от жителей домов, расположенных вблизи дома 51 по проспекту Победителей. Люди сообщали о поврежденных машинах и разбросанных по двору вещах - от книг до мебели.

На место выехали сотрудники милиции. Как стало известно, вещи из своей квартиры выбросил 45-летний минчанин. Правда, объяснить, зачем он это сделал, фигурант, увы, не смог.

В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители, действиям мужчины дадут правовую оценку.

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