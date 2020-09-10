4 автомобиля сгорели в Дрогичине накануне ночью. К моменту приезда спасателей авто были уже охвачены открытым огнем. Сообщается, что пожар начался в "фольксвагене", а после пламя перекинулось на остальные авто. Пострадавших нет, причина ЧП устанавливается, следователями назначен ряд экспертиз.