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4 человека погибли в огне за минувшие сутки в Могилевском регионе - где еще вспыхнуло смертельное пламя в обзоре МЧС
Обзор чрезвычайных происшествий подготовила Виктория Радевич.
Пожар унес жизнь пенсионера из Буда-Кошелевского района. Погибшего - ему было 64 года - спасатели нашли накануне вечером, когда тушили огонь в доме в агрогородке Губичи: обгоревшее тело хозяина лежало под обломками в комнате на полу. В МЧС рассматривают версию – неосторожное курение.
Сразу 4 гибели в огне за минувшие сутки в Могилевском регионе, 2 из них - в деревне Ермоловичи Белыничского района. Там накануне поздним вечером загорелся дачный дом. В дежурную службу МЧС позвонили соседи. Они же рассказали прибывшим спасателям о том, что в жилище есть человек: из Могилева приехал 51-летний хозяин, и, как выяснится, был он не один. Накануне трагедии к нему в гости пришел 56-летний местный житель. Обоих к приезду пожарных расчетов было уже не спасти. Точную причину пожара, равно как и причину гибели мужчин, устанавливают специалисты.
В тот же день - из-за чего именно, сейчас выясняется - вспыхнуло смертельное пламя в доме под Могилевом. Сообщение о ЧП на спецлинию 101 поступило накануне утром, рассказали в ведомстве. Из-под обрушившихся конструкций спасатели вытащили безжизненное тело хозяина. Со слов местных жителей, 65-летний мужчина жил один, и отзывались о нем только положительно.
Похожая судьба у пенсионера из Осиповичского района. Подробности трагедии, как и версия случившегося, в агрогородке Вязье пока даже предварительно не называются. В МЧС рассказали, что работу спасателей и поиск погибшего осложняли сгоревшие обломки и густой дым. По факту гибели 69-летнего мужчины следователи проводят проверку.
Сегодня ночью в Борисове горела квартира в доме на Бульваре Гречко. По информации портала 112.бай, возгорание - по какой причине, пока не уточняется - случилось в коридоре. На кухне спасатели обнаружили 53-летнего мужчину. Пострадавшего на месте осмотрела бригада скорой помощи. От госпитализации мужчина отказался. Эвакуация соседей не потребовалась.
Вцентральной части Чили накануне разыгрался крупный лесной пожар. Известно о 7 пострадавших, среди них - двое спасателей. Как рассказывают СМИ, от жилых кварталов города Лимаче огненную стихию отделила только река. Из зоны бедствия власти эвакуировали 300 человек. Два десятка частных домов огнем уничтожены. В регионе объявили красный уровень опасности. И по информации местной радиостанции, полиция уже задержала подозреваемого в поджоге.
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