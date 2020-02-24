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4 человека пострадали в столкновении микроавтобуса и легковой машины в Молодечно

Авария произошла накануне около девяти часов вечера. Как сообщают в ГАИ, на перекрестке улиц В. Гостинец – Сумицкого водитель Volkswagen Transporter поворачивал налево и не уступил дорогу встречному BMW. Все обстоятельства дорожного инцидента выясняют специалисты. При этом в больницу доставлены оба водителя, а также два пассажира авто Volkswagen. По данным милиции, это граждане Ирландии, зарегистрированные в Вилейке.

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