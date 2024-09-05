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4 мужчин организовали незаконный промысел по добыче рыбы - браконьеров задержали на реке Сож
Четверо жителей Могилевской области организовали незаконный промысел по добыче рыбы. Каждый из фигурантов выполнял свою роль в группе и выполнял определенную функцию. Организованную группу браконьеров задержали инспекторы природоохраны на реке Сож. 4 мужчин тщательно конспирировали свою криминальную деятельность, общались по рациям и планировали свои вылазки на водоемы. Благодаря слаженным действиям госинспекторов браконьеров раскрыли. На момент задержания у нарушителей нашли 4 мешка с рыбой, острогу, светодиодные лампы, бензогенератор, лодочный мотор и радиостанции для связи. Кроме того, в дачном доме одного из фигурантов оперативники нашли 4 мешка сетей, столько же остроги, 12 различных незаконных орудий рыболовства, а также незарегистрированное оружие (пистолет и двуствольное ружье, патроны, порох, толовые шашки и боеприпасы). За браконьерство, незаконное хранение запрещенных орудий, а также оружия и боеприпасов возбуждены уголовные дела.
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