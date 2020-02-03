51-летняя женщина попадала под колеса машины в Буда-Кошелеве

Нарушение простейших правил привело к серьезным последствиям. Накануне вечером 51-летняя женщина попадала под колеса машины. Дорожный инцидент произошел в Буда-Кошелеве на улице Совхозной. 26-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Фольксваген-Пассат" и совершил наезд на пешехода. Как рассказали в ГАИ, дама пересекала проезжую часть не по переходу и при этом не была обозначена фликером. В ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение.