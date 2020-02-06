52 десятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью нашли в салоне микроавтобуса

Откуда канистры - из леса, вестимо… В Калинковичском районе на трассе Р-35 сотрудники ГАИ и БЭП остановили микроавтобус "фольксваген". У правоохранителей была информация, что водитель перевозит спирт. Так и оказалось: в салоне нашли 52 канистры - по 10 литров каждая - спиртосодержащей жидкости. А неподалеку в лесу еще около 100 таких емкостей. Откуда такое богатство, мужчина не сообщил, документов на продукцию у него также не было. В отношении перевозчика начат административный процесс.



