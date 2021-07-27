54-летняя жительница Березы стала жертвой "спецоперации" мошенников

54-летней жительнице Березы позвонила по Viber девушка, которая представилась работницей банка. Сообщила, что на имя женщины поступили заявки на оформление кредитов и пообещала связать ее со следователем. Псевдоправоохранитель в свою очередь предложил даме поучаствовать в специальной операции по поимке мошенников -якобы к преступлению могут быть причастны сотрудники банка. По совету своих кураторов дама, словно тайный агент, пошла в банк, оформила на себя кредиты, а деньги перевела на расчетный счет, продиктованный девушкой.