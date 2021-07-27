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54-летняя жительница Березы стала жертвой "спецоперации" мошенников

Игра в шпионов стоила женщине крупной суммы денег. Аферисты обманули свою жертву, втянув в вымышленную "спецоперацию".

54-летней жительнице Березы позвонила по Viber девушка, которая представилась работницей банка. Сообщила, что на имя женщины поступили заявки на оформление кредитов и пообещала связать ее со следователем. Псевдоправоохранитель в свою очередь предложил даме поучаствовать в специальной операции по поимке мошенников -якобы к преступлению могут быть причастны сотрудники банка. По совету своих кураторов дама, словно тайный агент, пошла в банк, оформила на себя кредиты, а деньги перевела на расчетный счет, продиктованный девушкой.

Женщина была уверена, что все долги аннулируются, но когда стали приходить уведомления о погашении процентов, поняла, что стала жертвой мошенников. Только после этого обратилась в милицию. Общая сумма ущерба составил 8 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.


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