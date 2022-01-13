5,5 тыс. рублей за несостоявшийся тур в Египет заплатила жительница Борисова

Лишились не только запланированного отдыха в Египте, но и денег за него. Следователи столичного региона разбираются в обстоятельствах мошенничества в Борисове. По данным ведомства, в конце июня прошлого года 41-летняя жительница райцентра обратилась к директору местной турфирмы для оформления авиатура в Хургаду. И уже на следующий день, не получив официального договора, женщина оплатила полную стоимость путевки, передав почти 5,5 тысячи рублей. Однако за несколько дней до вылета теперь уже фигурантка дела скажет, что при бронировании даты якобы ошиблась. А потому тур в Египет не состоялся.



Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:

Правоохранителями установлено, что на момент, когда директор турфирмы общалась с потерпевшей, вид деятельности предприятия был изменен на оптовую торговлю одежды, а расходные операции по счету предприятия прекращены с весны 2021 года. В отношении директора турфирмы Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Потерпевшая допрошена, приобщены документы из ИМНС, отдела принудительного исполнения, осмотрены документы по финансово-хозяйственной деятельности предприятия.



Известно, что в августе минувшего года часть стоимости тура - а это тысяча рублей - директор компании потерпевшим все же вернула. Не дождавшись возврата оставшейся суммы, супруги купили путевку у другого турагента.