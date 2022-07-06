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5 несчастных случаев с детьми произошло за 6 месяцев только в Могилевской области
Детская любознательность не знает границ. В силу возраста у малышей напрочь отсутствует чувство опасности, потому такое любопытство должно быть под жестким контролем взрослых, дабы избежать трагедии. И вот какую статистику приводит Следственный комитет. За 6 месяцев только в Могилевской области произошло 5 несчастных случаев с детьми.
В Быхове выпавший с высоты 5-го этажа 2-летний ребенок погиб. Чудом остался жив 2-летний малыш, который выпал из окна днем 1 июля в Горках. Пока мама занималась приготовлением обеда, оставленный без присмотра мальчик на балконе взобрался на стул и по неосторожности выпал со второго этажа. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. И еще раз озвучим несколько простых правил: все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами, москитные сетки создают иллюзию закрытого окна. И не ставьте мебель и игрушки возле окон. С их помощью ребенок может взобраться на подоконник.
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