5 ударов ножом в грудь: конфликт на почве ревности привел к убийству пенсионера

По предварительной информации установлено, что накануне трагедии у погибшего случился словесный конфликт с сожительницей на почве ревности, в ходе которого женщина, разгневанная высказываниями своего кавалера, схватила нож и нанесла не менее пяти ударов орудием в область его груди. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия. Жители деревни услышали крики соседки и позвонили ближайшим родственникам. Когда племянник пришел и увидел ужасающую картину, то тут же позвонил в скорую. Прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть пожилого человека.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области