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5 ударов ножом в грудь: конфликт на почве ревности привел к убийству пенсионера
Конфликт с сожительницей на почве ревности, как итог - 5 ударов ножом в грудь. Следователи разбираются в деле об убийстве пенсионера из деревни Ровковичи, что в Воложинском районе. Вечером 14 апреля на линию 102 медики сообщили, что в одном из домов обнаружено тело 67-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранами. Подозреваемая - 49-летняя женщина.
По предварительной информации установлено, что накануне трагедии у погибшего случился словесный конфликт с сожительницей на почве ревности, в ходе которого женщина, разгневанная высказываниями своего кавалера, схватила нож и нанесла не менее пяти ударов орудием в область его груди. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия. Жители деревни услышали крики соседки и позвонили ближайшим родственникам. Когда племянник пришел и увидел ужасающую картину, то тут же позвонил в скорую. Прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть пожилого человека.
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