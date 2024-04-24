ЧПЗона X

5 ударов ножом в грудь: конфликт на почве ревности привел к убийству пенсионера

Конфликт с сожительницей на почве ревности, как итог - 5 ударов ножом в грудь. Следователи разбираются в деле об убийстве пенсионера из деревни Ровковичи, что в Воложинском районе. Вечером 14 апреля на линию 102 медики сообщили, что в одном из домов обнаружено тело 67-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранами. Подозреваемая - 49-летняя женщина.

По предварительной информации установлено, что накануне трагедии у погибшего случился словесный конфликт с сожительницей на почве ревности, в ходе которого женщина, разгневанная высказываниями своего кавалера, схватила нож и нанесла не менее пяти ударов орудием в область его груди. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия. Жители деревни услышали крики соседки и позвонили ближайшим родственникам. Когда племянник пришел и увидел ужасающую картину, то тут же позвонил в скорую. Прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть пожилого человека.
Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все