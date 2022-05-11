Роман виртуальный - убытки реальные. 66-летняя жительница Новополоцка лишилась денег в ходе переписки с потенциальным женихом. Женщина зарегистрировалась в одной из соцсетей, вскоре ей предложил дружбу некий пользователь. Мужчина представился врачом и рассказал, что работает в Йемене на Всемирную организацию здравоохранения. Завязалось общение, которое длилось больше месяца. И вскоре леди согласилась на визит нового знакомого. Правда, возлюбленный сообщил, чтобы ему покинуть Йемен, нужна финансовая помощь. Женщина взяла два займа на сумму 10600 рублей. Деньги перевела на счет мошенников. Вскоре они потребовали еще, но не получив очередной транш, общение завершили. Только после этого дама поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в милицию.