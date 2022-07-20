6-летняя девочка в Минске выпала из окна 9-этажного дома

Выпала из окна девятого этажа, когда дома осталась одна. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 6-летней девочки в Минске. Несчастный случай произошел 19 июля. По предварительной информации СК, в день трагедии ребенок был дома с бабушкой - та ненадолго отлучилась в ближайший магазин, когда девочка уснула. Вернувшись, женщина заметила, что внучки в квартире нет, а в родительской спальне было настежь открыто окно и без москитной сетки. Лежащую на земле малышку нашел сосед, он тут же позвонил медикам с просьбой о помощи. Несмотря на все усилия бригады скорой помощи, спасти малышку было уже невозможно.