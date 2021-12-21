6 упаковок контрафактного алкоголя пытался реализовать житель Витебска

Начался предпраздничный ажиотаж, и серые дельцы пытаются заработать звонкую монету на повышенном спросе. 30-летний житель Витебска разместил в интернете объявление о продаже водки известного бренда. Примечательно, что этот алкогольный напиток он намеривался реализовывать за криптовалюту. Однако опытный глаз оперативников БЭП сразу определил подделку - сама водка продавалась в таре, которая вообще никогда не использовалась фирмой-производителем. Экзотичными были объемы и упаковка алкоголя. Подозрения относительно качества товара подтвердились.



В результате оперативниками был установлен факт реализации контрафакта. Милиционеры изъяли 6 упаковок фальсифицированной водки общим объемом 18 литров. Стоимость партии оценена на 1000 рублей. В отношении мужчины составлены несколько административных протоколов.