7 ножевых ранений из-за ревности: правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия в Витебске

В Витебске правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. В милицию поступило сообщение, что в одном из дворов находится женщина 63 лет с множественными ранениями. Позже оперативники установили, что травмы пострадавшей причинил ее знакомый. С ним женщина прогуливалась по городу.