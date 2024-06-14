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7 ножевых ранений из-за ревности: правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия в Витебске
В Витебске правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. В милицию поступило сообщение, что в одном из дворов находится женщина 63 лет с множественными ранениями. Позже оперативники установили, что травмы пострадавшей причинил ее знакомый. С ним женщина прогуливалась по городу.
Между парой возник конфликт на почве ревности. Находясь в алкогольном опьянении, подозреваемый нанес женщине ножом 7 порезов в область живота, груди, спины. Сотрудников милиции и медиков вызвали прохожие. В настоящее время потерпевшая находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Фигурант задержан. По данному факту проводится проверка.
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