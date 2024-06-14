ЧПЗона X

7 ножевых ранений из-за ревности: правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия в Витебске

В Витебске правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. В милицию поступило сообщение, что в одном из дворов находится женщина 63 лет с множественными ранениями. Позже оперативники установили, что травмы пострадавшей причинил ее знакомый. С ним женщина прогуливалась по городу.

Между парой возник конфликт на почве ревности. Находясь в алкогольном опьянении, подозреваемый нанес женщине ножом 7 порезов в область живота, груди, спины. Сотрудников милиции и медиков вызвали прохожие. В настоящее время потерпевшая находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Фигурант задержан. По данному факту проводится проверка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все