7 тысяч долларов, чтобы смягчить приговор за взятку

Необычная ситуация случилась в Ошмянском районе. Две сестры, узнав, что 29-летнему жителю райцентра грозит тюремный срок за взятку, решили помочь мужчине. 46-летняя знакомая попросила за решение его вопроса 7 тысяч долларов. Женщина рассказала, что общается с работниками Генпрокуратуры и Верховного суда, которые могут смягчить приговор и назначить наказание с минимальным сроком. Потерпевший согласился и передал своей женщине и его 49-летней сестре деньги. В итоге суд приговорил обвиняемого к 5 с половиной годам лишения свободы. Выяснилось, что полученную валюту – 7 тысяч долларов - сестры никому не передавали и потратили на собственные нужды. В отношении сестер следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.