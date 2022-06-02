81-летний пенсионер из Минска передал преступникам 9 тыс. долларов и 50 тыс. российских рублей за "спасение внука"

Только в Минске циничным обманом заработали3 миллиона рублей. Телефонные аферисты продолжают наживаться на доверчивых пенсионерах. И это, по оценке следователей, сегодня самый популярный вид мошенничества. Так, по информации СК, в прошлом месяце 81-летний житель столицы передал преступникам 9 тысяч долларов и 50 тысяч российских рублей. Пенсионер был уверен, что выручает из беды своего внука, который якобы попал в ДТП. Еще более 2 тысяч долларов под похожим предлогом в руки аферистов отдала 82-летняя женщина.



Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Сотрудники правоохранительного блока страны проводят масштабную работу по профилактике подобного рода преступления, но, к сожалению, их все больше. С марта 2022-го в Минске возбуждено уже более 170 таких уголовных дел. Общий ущерб составил более 2 700 000 рублей. В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий уже установлено и задержано 42 человека. Это мужчины и женщины в возрасте от 16 до 50 лет.