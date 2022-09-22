В сумме в разной валюте эквивалент составил более 200 тысяч долларов. В течение пары дней оперативники задержали одного из курьеров - 19-летнего гродненца. Мужчина пояснил, что все деньги переведены в биткоины, а его 30-летний соучастник скрылся в России. На днях он вернулся в Беларусь и был задержан.

Василий Шупляк, начальник отдела ГУУР МВД Беларуси