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9-летняя девочка из Гродно, которую спасатели накануне сняли с крыши дома, госпитализирована

9-летняя девочка из Гродно, которую спасатели накануне сняли с крыши дома, госпитализирована. Инцидент произошел на улице Буденного. Заметив школьницу, которая сидела на краю скатной крыши, прохожие вызвали спасателей, милицию и бригаду медиков. Бойцы МЧС развернули куб жизни, при помощи автолестницы местная врач-педиатр поднялась к девочке. После уговоров подросток подпустила к себе спасателей и согласилась спуститься вниз.


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