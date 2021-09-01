9-летняя девочка из Гродно, которую спасатели накануне сняли с крыши дома, госпитализирована. Инцидент произошел на улице Буденного. Заметив школьницу, которая сидела на краю скатной крыши, прохожие вызвали спасателей, милицию и бригаду медиков. Бойцы МЧС развернули куб жизни, при помощи автолестницы местная врач-педиатр поднялась к девочке. После уговоров подросток подпустила к себе спасателей и согласилась спуститься вниз.