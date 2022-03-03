Агрессивного нетрезвого покупателя задержали в Пинске

Еще одного агрессивного и к тому же нетрезвого покупателя задержали в Пинске. По информации милиции, мужчина бросил в кассира подставкой для монет, а после стал ломать кассовый аппарат. После этого сотрудница магазина нажала тревожную кнопку и попыталась удержать хулигана до приезда милиции, но безуспешно. Убежать далеко фигуранту не удалось - правоохранители задержали мужчину недалеко от торгового объекта. Объяснить причину своих действий задержанный так и не смог. Не исключено, что спровоцировать агрессию мог алкоголь - результаты освидетельствования фигуранта, по данным милиции, показали 1,5 промилле на выдохе.