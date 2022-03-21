Агрессивный пассажир напал на контролеров в Гродно. Последние проверяли оплату за проезд, у молодой пары не нашлось соответствующих документов. Но парень с девушкой убеждали ревизоров, мол, они учатся в школе, поэтому можно не пробивать талоны. Действительно школьники в областном центре могут ездить бесплатно в общественном транспорте в течение учебного года, однако необходимо представить справку из учебного заведения.



У пассажиров и этой бумаги не было. Позже стало понятно, ее и не могло быть. Тогда юноша решил применить силу - начал бить контролера. Подозреваемый был задержан, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело за насилие в отношении должностного лица. К слову, задержанному молодому человеку 21 год.